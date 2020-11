Muscolo lesionato, per Zlatan stop di almeno 20 giorni

Luca Uccello

Zlatan Ibrahimovic si ferma. A Napoli è stato costretto a uscire a undici minuti dalla fine, mettere il ghiaccio e incrociare le dita. E' servito a poco. Gli esami strumentali e la risonanza magnetica hanno confermato una lesione al muscolo del bicipite femorale della coscia sinistra. Un esame di controllo verrà effettuato tra circa 10 giorni, e per allora il quadro sarà più chiaro. Zlatan dovrebbe restare fuori tre settimane circa, saltare certamente la gara di ritorno in programma giovedì con il Lille (l'unica squadra a superare il Milan dal post lockdown), la Fiorentina di Prandelli, poi il Celtic ancora in Europa League e la Sampdoria. Possibile forfait quindi anche con Sparta Praga (ultima gara della fase a gironi) con possibile rientro con il Parma il prossimo 13 dicembre. Se così fosse sarebbe la prima volta dal suo rientro in Italia per il Milan senza Zlatan, per un periodo così lungo. Ma non bisogna preoccuparsi. Anche senza di lui in campo la squadra di Stefano Pioli è riuscita a vincere, a non perdere mai. Dallo scorso 20 gennaio (prima gara ufficiale di Ibra in rossonero con la Sampdoria) Ibra ha saltato solo otto partite. Sfide in cui la squadra rossonera è riuscita a strappare una vittoria per ben cinque volte e pareggiare nelle altre 3 occasioni.

Ibrahimovic ha anche saltato due partite della passata stagione per una lesione muscolare a un polpaccio contro Lecce (4-1) e Roma (2-0), una con il Verona per influenza (1-1), l'ultima per squalifica, in Coppa Italia, la semifinale di ritorno allo Stadium contro la Juventus (0-0). Quattro gare anche in questa seconda parte di 2020. Tutte per colpa della positività al Covid che lo ha costretto a restare sul divano di casa contro Crotone (2-0) e Spezia (3-0) in campionato e altrettante due gare di Europa League (Bodo Glimt 3-2 e Rio Ave 1-1 al novantesimo).

Il Milan dovrà rinunciare anche a Saelemaekers. Il giovane belga ha subito un trauma distorsivo di primo grado alla caviglia sinistra. Per fortuna non c'è interessamento dei legamenti. Ibra o no il Milan si trova al settimo cielo. Parole del presidente Paolo Scaroni. «Abbiamo la squadra più giovane d'Europa e conseguiamo risultati formidabili. Adesso abbiamo una serie di partite complicate, da non sbagliare. Abbiamo qualche infortunio purtroppo ma siamo fiduciosi».



