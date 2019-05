Muratore malato di slot tenta il suicidio: salvato

Slot, dapprima piccolo innocuo passatempo. Poi totale ossessione che fa dilapidare i soldi di famiglia: fino a diventare disperazione, tanto da volere farla finita.

Èla parabola di un muratore di 56 anni di Milano, che ha tentato di suicidarsi, ma che è stato salvato da un poliziotto. A dare l'allarme è stato il fratello dell'uomo, che ha avvisato le forze dell'ordine. Gli agenti sono subito andati a casa dell'uomo, periferia Ovest di Milano, ma non hanno trovato nessuno. Hanno contattato la moglie da cui si sono fatti dare il numero di cellulare dell'aspirante suicida, che hanno contattato. In questo modo sono riusciti a temporeggiare e a localizzarlo. Era a Pero, vicino a un capannone, seduto in macchina con il motore acceso e il tubo del gas collegato all'abitacolo. Ai poliziotti ha spiegato che era disperato per la dipendenza dal gioco e che voleva uccidersi per non pesare sulla famiglia.

La ludopatia è un problema pesante in Lombardia. La Regione ha stanziato 8,5 milioni al contrasto, anche alla luce del fatto che il giro d'affari dell'azzardo nella sola Regione è di circa 14 miliardi di euro. E anche che in cura ai vari consultori per dipendenza dal gioco nel 2017 c'erano 2.670 persone, che sono diventate oltre quattromila nel 2018, con tendenza che mostra un aumento del 30-40% l'anno. (G.Pos.)

