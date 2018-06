Mura spagnole, via libera a verde e pista ciclabile

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaVia libera al parco, i lavori possono riprendere nella zona a ridosso della nuova Fondazione Feltrinelli tra piazzale Baiamonti e viale Francesco Crispi.Nel quartiere che da Porta Nuova si estende fino a via Paolo Sarpi sta nascendo una nuova area verde; qui, alcune settimane fa, sono stati ritrovati resti di mura spagnole del XVI secolo. Il perimetro di lavorazione era quindi stato ridotto per consentire le indagini archeologiche. Adesso la Sovrintendenza ha detto sì. Ovvero ha dato l'assenso a ricoprire le mura. «Abbiamo realizzato gli scavi in collaborazione con la Sovrintendenza, come sempre accade ogni qualvolta interveniamo in luoghi dove ci aspettiamo di trovare reperti storici nel sottosuolo», spiega l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran. «Ora possiamo andare avanti per completare l'intervento che porterà».Lo stop ha comportato un ritardo sulla tabella di marcia: «Si tratta di un piccolo slittamento: «La fase di bonificariprenderà nei prossimi giorni e durerà ancora circa tre mesi; una volta collaudato da Arpa e avuta la certificazione da Città Metropolitana, l'area sarà affidata a Coima sgr per la realizzazione del boulevard». il viale alberato è progettato dallo studio Herzog&De Meuron e SD Partners. Il parco sarà dotato di trenta piante tra magnolie, prunus, platani e aiuole a protezione dei platani già presenti lungo viale Crispi. E ancora un sistema di illuminazione e l'ampliamento dei percorsi pedonali e ciclabili. Il completamento del parco è previsto nella prima metà del 2019. Tutto fermo invece per in piazzale Baiamonti: anche qui sono stati trovati resti di mura spagnole e comune e Sovrintendenza stanno ancora dialogando sul futuro dell'area.