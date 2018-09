Muore nel boschetto della droga

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A nulla sono serviti i soccorsi del 118 per un ragazzo di 25 anni deceduto per overdose. Il giovane è stato colpito dal malore mentre si trovava in via Orwell, vicino al boschetto della droga adiacente alla stazione di Rogoredo.È successo intorno alle 13,30, quando al 118 è arrivata una chiamata per intossicazione da sostanze pericolose. Si è tentato il trasporto d'emergenza in codice rosso al Policlinico, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause che hanno portato al decesso del giovane e cerca di rintracciare il pusher che gli ha venduto la dose mortale.«L'ultima vittima della droga nel boschetto di Rogoredo è la chiara dimostrazione del fatto che fare dei blitz ogni tanto non serve a niente - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza De Corato - servono interventi drastici».