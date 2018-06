Muore a sette mesi strozzata da un tappo

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniTragedia ieri per una famiglia a Milano. Una neonata di 7 mesi è morta dopo aver ingerito il tappo di un profumo della mamma, mentre giocava col fratellino. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118, arrivati in pochi minuti, hanno portato la bimba all'ospedale pediatrico Buzzi. Purtroppo quando è arrivata in pronto soccorso la piccola già non respirava più e per lei non c'è stato nulla da fare.La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina e il magistrato di turno, Maurizio Ascione, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il magistrato ha anche iscritto i genitori nel registro degli indagati come atto dovuto per permettere loro di nominare i propri consulenti e partecipare a tutti gli accertamenti che verranno disposti nelle prossime ore. Compito dei medici legali sarà quello di fare piena luce sulla morte della neonata. L'obiettivo delle indagini al momento è quello di accertare se ci siano state negligenze da parte di mamma e papà, che lunedì mattina, poco dopo le 7, quando la piccola si è sentita male, erano in casa con lei e con il fratellino. Il bambino di pochi anni e la sorellina stavano giocando in bagno mentre i genitori si stavano preparando per andare al lavoro. Il loro appartamento, nella zona nord, non è grande ma per qualche istante mamma e papà non hanno tenuto d'occhio i bambini, che sembravano tranquilli. A questo punto, dopo gli accertamenti, il magistrato sarà in grado di stabilire se ci sia stata negligenza. Di certo c'è che i genitori non si sono accorti della bimba col tappo in bocca. Solo diversi minuti dopo si sono resi conto che faticava a respirare ed era quasi in fin di vita. A quel punto è stata portata di corsa al Buzzi, ma purtroppo era troppo tardi.riproduzione riservata ®