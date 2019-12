Multe alle auto straniere uno su due non salda

Simona Romanò

Sei straniero? Prendi la multa e scappa. Oltre il 50 per cento delle contravvenzioni verbalizzate alle auto con targa estera non è pagato: un automobilista sue due - che sia svizzero, tedesco o romeno - fa il furbetto con un danno alle casse di Palazzo Marino. Senza contare la beffa. Basti dire che l'amministrazione è riuscita a riscuotere solo il 46,8 per cento dei soldi dovuti.

I numeri dei verbali sono tanti e l'insoluto fa gridare allo scandalo: nel 2017, infatti, a fronte di 113.622 notifiche, si sono registrati 48.245 pagamenti per un importo incassato di 4.550.957 euro. Peggio nel 2018: su 116.654 verbali notificati solo il 54.589 è stato pagato per un introito di 5.419.761 euro. La maggior parte per il mancato rispetto delle Ztl e delle corsie riservate. A seguire, l'eccesso di velocità e i divieti di sosta.

Della valanga di sanzioni oltre la metà è come se non fosse mai stata data ai trasgressori non italiani, perché la burocrazia e la giurisprudenza impediscono la riscossione forzata. I verbali contestati vengono spediti a casa del trasgressore entro 360 giorni. Ma l'ingiunzione cade spesso nel vuoto. Un vero paradosso, ancor più assurdo per gli italiani che rispettano le regole. Ecco allora che il Comune ingaggia la caccia ai furbi stranieri. Come? Innazitutto la giunta è pronta a indire un gara europea per affidare, fino a giugno 2020, a una società esterna «il servizio di notifica e riscossione delle multe» agli stranieri. «Un'attività necessaria spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo in una città che ha una dimensione internazionale». Gravoso il compito: la società che vincerà il bando dovrà individuare attraverso le banche dati internazionali il proprietario del veicolo e l'indirizzo corretto. Quindi, provvederà sempre all'invio del verbale, entro 360 giorni ma sia in italiano sia nella lingua di appartenenza. Per poi arrivare, se necessario, all'ingiunzione prefettizia.

I più indisciplinati sono gli svizzeri, famosi, invece, per essere ligi: in questo caso, a Milano, tanto scrupolosi non lo sono, visto che hanno accumulato 26.377 infrazioni. Al secondo posto ci sono i tedeschi (12.357 sanzioni), quindi, i francesi (9580).

