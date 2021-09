Movie Week, ritorno al cinema

Ferruccio Gattuso

Il cinema tornano a respirare. Anche al chiuso. Con l'autunno parte la 4° edizione della Milano Movie Week, dal 4 al 10 ottobre, un contenitore in cui si innesta il Milano Film Festival dall'8 al 10 ottobre.

Back to reality!, è lo slogan del MFF, dove «per realtà - spiega l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno si può leggere non solo l'osservazione del mondo ma anche il ritorno alla normalità. Ciò che abbiamo vissuto con il lockdown e i cinema chiusi era pura non-realtà».

Presentata alla rediviva Cineteca Milano Meet (chiusa per due anni ha rinnovato i locali), in cui riprende a pieno ritorno delle prime al cinema e con la piena produzione. La settimana dedicata all'audiovisivo ha in programma proiezioni (tra cui un omaggio al regista coreano Kim Ki Duk), incontri e due mostre di assoluto interesse: una alla Kasa dei Libri dedicata a Marcello Mastroianni (fino al 19 ottobre) e una all'Università Cattolica dal titolo Nuovo Cinema Morricone. Il MFF trasformerà invece Porta Venezia in una cittadella del cinema: Cineteca, Arcobaleno Film Center e Giardini Pubblici Indro Montanelli (per proiezioni open air) saranno i luoghi pronti a ospitare un'edizione «minore ma speciale, una 24esima edizione e mezza, in attesa della 25esima dell'anno prossimo». In cartellone, titoli sopravvissuti all'edizione annullata dal Covid più alcune novità. Quattro lungometraggi in concorso, un omaggio al regista sperimentale francese Bertrand Mandico e l'anteprima italiana di The Velvet Underground di Todd Haynes.

Dal 4 al 10 ottobre, Milano Movie Week, ingresso libero fino a esaurimento posti e orari vari, info Milanomovieweek.it. Milano Film Festival dall'8 al 10 ottobre, orari vari. Biglietti 5 euro, info Mmilanofilmfestival.it.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA