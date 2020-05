Movida sicura, stop alcol dopo le 19

Giovanni Migone

Stop alla vendita di alcol da asporto nei locali e bar dalle 19, ma non nei supermercati e rotazione delle forze dell'ordine per i controlli.

La stretta sulla movida è arrivata ieri pomeriggio con buona pace del popolo dell'aperitivo in piedi e degli esercizi senza tavolini. È questa la decisione arrivata dopo il summit tra il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Renato Saccone per arginare e cancellare gli assembramenti incontrollati, spesso senza mascherina, della movida. La giornata si era aperta, come consuetudine, con il video da Palazzo Marino del sindaco Giuseppe Sala dove il primo cittadino aveva affermato di «voler evitare chiusure a tutela di chi lavora, però è altrettanto chiaro che questo weekend non è stato sereno e non possiamo immaginarne un secondo in questo modo». Ammettendo che se «è illusorio promettere di riuscire a controllare tutto», il tentativo è quello di «trovare una formula».

NO ALCOL DA ASPORTO E la formula è arrivata: stop all'asporto. A stabilirlo è stato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato anche la vicesindaca Anna Scavuzzo e il questore Sergio Bracco. Consumazioni sì dunque, ma solo se seduti ai tavolini. La norma, ha spiegato Sala al termine dell'incontro, entrerà in vigore già oggi e «riguarderà anche i negozi di prossimità. Di fatto quello che sanzioneremo è il consumo di alcolici in piedi, se non in un luogo dedicato e prospicente al bar». Il divieto non riguarderà però i supermercati, mentre per i multati, resta lo stesso trattamento economico attualmente in vigore, ha confermato il primo cittadino.

LE FORZE DELL'ORDINE La seconda misura decisa ieri pomeriggio è quella della turnazione, sotto la responsabilità del questore, di quattro forze di polizia (polizia, carabinieri, Finanza e vigili urbani) nelle aree della movida. A ognuna forza verrà assegnato un luogo particolare della movida «a rotazione con un calendario definito per essere certi che questi luoghi siano presidiati dalla polizia», ha detto ancora Sala.

GLI ASSISTENTI CIVICI Sulla possibilità di assoldare gli assistenti civici per il controllo del divertimento notturno, come suggerito dal ministro Boccia, infine, Sala ha specificato che, «a parte l'idea, non c'è una regolamentazione e non si capisce chi li istruirebbe. Non credo che questi volontari possano essere adatti per una realtà a rischio come la movida, ma potrebbero invece essere utili nei mercati comunali scoperti o nei parchi».

