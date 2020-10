Movida e treni, via ai controlli

«I contagi sono in aumento a Milano, l'attenzione è molto alta», ha detto il sindaco Giuseppe Sala. Il Comune non sta pensando a restrizioni particolari per i locali, ma da ieri sera ha cominciato i controlli nelle zone della movida, come ha già scritto Leggo. Anche le Ferrovie Nord monitorano le eventuali resse attivando un software anti assembramento, collegato alle telecamere già presenti nelle stazioni, che rileva e segnala in automatico gli affollamenti. Già attivo a Cadorna e Varese Nord, il software sarà progressivamente esteso a 20 scali entro fine mese.

Sono le prime misure dopo il balzo in avanti. Dei controlli il sindaco Giuseppe Sala ha parlato intervenendo su SkyTg24, spiegando che la città viene suddivisa tra le varie forze di polizia. Ieri sera i vigili sono andati «in Gae Aulenti, Sempione, Navigli. Però - ha aggiunto - sono tanti gli spazi dove la sera si vedono assembramenti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA