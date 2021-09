Mou ko, Sarri pari Inter al comando

Alessio Agnelli

Roma ko, Lazio pari in extremis e l'Inter ringrazia (al comando con i cugini del Milan, in attesa stasera del Napoli). Dopo il 6-1 dei campioni d'Italia al Bologna nell'anticipo di sabato, la doppia frenata delle romane, di scena in contemporanea alle 18 di ieri contro Verona e Cagliari. Brusca quella dei giallorossi di Mou, ko al Bentegodi contro i veneti di Tudor per 3-2, dopo l'iniziale vantaggio di Pellegrini. Parziale quella dei biancocelesti di Sarri (sostituito da Martusciello in panchina), in vantaggio con Immobile e poi costretti a rimontare i sardi Joao Pedro e Keita con Cataldi, per un 2-2 che lascia l'amaro in bocca.

Nel lunch match del Castellani, vittoria corsara anche per la Samp di D'Aversa contro l'Empoli di Andreazzoli, al terzo ko consecutivo tra le mura amiche: 0-3 senza storie, doppietta di Caputo, ex di turno, sigillo finale di Candreva. E sempre in trasferta anche la vittoria dello Spezia, passato al Penzo di Venezia nel pomeriggio. E in zona Cesarini. Apre il ligure Bastoni, Ceccaroni per il pari dei lagunari, chiude i conti Bourabia al 93'. E stasera la giornata si chiude con ilm monday night Udinese-Napoli: sfida tra squadre ancora imbattute. Spettacolo garantito?

Classifica: Inter e Milan 10; Napoli 9; Fiorentina e Roma 9; Udinese, Lazio 7, Atalanta e Bologna 7; Torino 6; Sampdoria 5; Sassuolo e Spezia 4 Genoa, Empoli, Venezia e Verona 3; Cagliari e Juventus 2; Salernitana 0.



