Motta: «Esibirmi a Milano è un rito sempre speciale»

Tra gli artisti più originali attesi al Carroponte c'è Motta, cantautore di origini toscane (nato a Pisa da genitori livornesi) in tour sull'onda del suo ultimo album Semplice, realizzato nel forzato periodo di stop della pandemia.

Artista cresciuto sui palchi («sono nato prima come musicista da live, solo in seguito ho iniziato a comporre»), Motta torna alla musica live come un nuotatore in apnea torna a respirare fuori dall'acqua: «Quando mi dicono se finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, mi piace pensare che in questo tunnel ci siamo ancora ma stiamo correndo veloce per uscirne il prima possibile» spiega. E aggiunge: «Conta esserci, a qualunque costo, anche a quello di suonare più tranquilli e assistere al concerto da spettatori più diligenti».

L'approdo a Milano (questa sera alle 21) è, per l'artista toscano (nella vita compagno della celebre attrice Carolina Crescentini), un rito sempre speciale: «Ho vissuto qui per un anno e mezzo a partire dal 2007, studiando come tecnico del suono al Sae Institute spiega il cantautore Ogni volta che torno trovo Milano cambiata, non sta mai ferma». Quello al Carroponte sarà, parole sue, «un live pieno di musica strumentale, con brani dell'ultimo album ma tanta rilettura dei brani dei primi due dischi».(F.Gat.)

