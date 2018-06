MotoGP, Mondiale riaperto, Rossi 3°: «Ma voglio di più»

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il Mugello si tinge d'azzurro. Doppietta Ducati nel Gran Premio d'Italia di MotoGP, con la sorpresa Jorge Lorenzo che piazza il primo centro in rosso dopo 24 gare sulla moto di Borgo Panigale, chiudendo davanti ad Andrea Dovizioso e a Valentino Rossi. Gara dominata alla Lorenzo, dalla prima all'ultima curva, come ai tempi della Yamaha. Ma il maiorchino, alla 66° vittoria in carriera, sembra ormai essere pronto a lasciare a fine anno la moto italiana: «Il contratto? Sfortunatamente è troppo tardi».Buon secondo posto in chiave Mondiale per Dovizioso, che approfitta della caduta dopo pochi giri di Marquez (poi 16°) per ridurre a 29 i punti di svantaggio dallo spagnolo della Honda. Soddisfatto anche Rossi, in bagarre con Iannone (4°) e ora secondo nel Mondiale a 23 punti da Marquez: «Bene la pole, ma sapevo che non potevo fare di più in gara. Abbiamo fatto dei passi avanti nella guida, ma ora ci devono aiutare i nostri amici giapponesi perché sappiamo dove intervenire. Speriamo per Brno di fare uno step in avanti».(D.Pet.)