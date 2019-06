MotoGp, Lorenzo in Catalogna rovina la festa a Rossi e Dovizioso

ROMA - Marc Marquez continua ad imporre la propria legge. Tutto facile per il campione del mondo, che vince il Gp di Catalogna davanti a Fabio Quartararo e Danilo Petrucci. Un trionfo con aiutino però, visto che al secondo giro ci pensa il compagno Jorge Lorenzo a fare fuori in un colpo solo Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Tante le polemiche ma Lorenzo ha subito chiesto scusa: Mi dispiace davvero, avrei preferito cadere solo io senza rovinare la gara degli altri. Rammaricato Rossi: Peccato, perché è stato un weekend positivo. Io stavo cercando di passare Petrucci, sarei andato un po' largo, ma in quel momento Jorge é caduto. In fondo sono cose che in gara succedono. Marquez ora a +37 su Dovizioso e la prossima gara di Assen tra due settimane diventa già importante in chiave Mondiale. (D.Pet.)

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

