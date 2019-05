Mostre, incontri, concerti. Le penne nere sono protagoniste. È iniziato il conto alla rovescia per il 92° raduno nazionale degli alpini, che porterà a Milano almeno mezzo milione di persone. L'adunata coincide con i festeggiamenti del centenario dell'Ana (Associazione nazionale alpini), nata a Milano il 9 luglio 1919.

Se fino a domani a Limbiate si può ammirare la mostra fotografica Sui sentieri della Guerra Bianca con immagini attuali dei luoghi alpini che furono scenario della prima guerra sul fronte austroungarico, si apre oggi al Castello Sforzesco un'altra mostra di fotografia, questa volta di volti famosi e non dell'Ana. E dal 9 al 12 maggio alla Cittadella alpina nel Parco Sempione ci sarà la mostra di scatti La Strada degli Alpini. Sempre oggi alle 16 alla Scala il concerto dell'Ana (su invito), mentre per il periodo del raduno si susseguono le esibizioni di cori e di fanfare per Milano e Provincia.

L'associazione alpini fu fondata dal tenente colonnello in congedo Daniele Crespi, figlio degli industriali cotonieri illuminati, che fondarono il villaggio operaio di Crespi d'Adda, oggi fulgido esempio di archeologia industriale. Oggi gli alpini in Italia sono oltre 347mila e in Lombardia si contano 83.370 penne nere. Il presidente è Sebastiano Favero.

