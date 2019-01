Morto sull'A4 l'ex manager di Ferragni

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Instagram questa volta ha veicolato anche il suo dolore. Chiara Ferragni si è affidata al social per dare la notizia della morte del suo amico ed ex manager Alessio Sanzogni. «Non trovo parole per esprimere lo choc. Quello che rimpiango ora - ha scritto - è il tempo che non abbiamo passato insieme negli ultimi due anni. Le parole che non ci siamo detti».Sonzogni, 34 anni, noto influencer, ha perso la vita nella notte tra domenica e ieri in un drammatico incidente sull'autostrada A4. La sua Audi Q2 si è schiantata contro un camion che era fermo in colonna per un incidente avvenuto pochi minuti prima, vicino allo svincolo di Bergamo, in direzione Milano. L'imprenditore è morto sul colpo.Originario di Gardone Valtrompia, nel Bresciano, Sanzogni da tempo si era trasferito a Milano. È stato general manager di Tbs Crew, azienda creata dalla fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni. Dallo scorso settembre era ceo di Ispiry, azienda da lui creata, specializzata in consulenza e marketing.