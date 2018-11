Morto su una panchina, prima vittima del freddo

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniL'ipotesi più probabile è che a ucciderlo sia stato il freddo, quella prima ondata di aria gelida che nelle ultime ore ha abbassato drasticamente le temperature a Milano. Sulo Ardjan, 47enne di origini albanese, è stato trovato senza vita ieri mattina sulla panchina di via Sidoli, in zona Città Studi, non lontano da piazza Novelli, che da qualche tempo era diventata casa sua.A notarlo sono stati alcuni passanti che, intuendo che potesse aver bisogno di aiuto, intorno alle 9 mattina hanno chiamato il numero di emergenza 112. I carabinieri della Compagnia Monforte e del nucleo Radiomobile e i soccorritori del 118 sono arrivati poco dopo ma hanno potuto solo constatare la morte del clochard. Nei giorni scorsi, secondo le prime testimonianze raccolte dai militari, l'uomo si sarebbe presentato più volte nella parrocchia della zona proprio per cercare un po' di riparo e qualcosa di caldo da mangiare. Da qualche tempo, il 47enne che non aveva il permesso di soggiorno aveva ricevuto un decreto di espulsione, ma aveva deciso di restare a Milano. E forse è proprio per questo che il 47enne non aveva mai chiesto aiuto alle strutture del Comune, come ha ricordato l'assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino, secondo cui ancora non è sicuro che il clochard sia morto per il freddo, «anche se la realtà delle cose non cambia».Le energie di Palazzo Marino sono concentrare nell'aiutare i senzatetto, «in particolare nelle ore serali e notturne. Il piano invernale di interventi e la presenza di decine di operatori assicura Majorino - sta infatti entrando nella fase più rilevante». Tutto è pronto, insomma, per far fronte alle temperature gelide che da oggi si registreranno a Milano. La colonnina di mercurio, per via dei venti gelidi in arrivo dalla Siberia, scenderà sotto lo zero. E domani anche in città potrebbe arrivare la neve.riproduzione riservata ®