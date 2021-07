Morto per ponte ko, indagati tre dipendenti del Comune

Per la morte di Andrea Elifani, volato da tre metri per il cedimento di una balaustra del ponte di ferro sul Naviglio Martesana, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo tre funzionari del Comune di Milano.

Elifani, 40 anni, la sera del 2 aprile stava chiacchierano con un amico sul cosiddetto Pont de pan fiss, quando si è appoggiato a una sbarra della balaustra che, in cattivo stato di manutenzione, non ha retto, facendolo precipitare. L'uomo ha sbattuto la testa sul pavimento di pietra ed era morto in ospedale. Nelle indagini, coordinate dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Isabella Samek Lodovici e Maura Ripamonti, sono in corso verifiche su quella parte del ponte con riferimento allo stato di «ammaloramento». Inoltre, una consulenza per accertare le cause del distacco è stata affidata all'ingegnere Fabrizio D'Errico già consulente tecnico nell'inchiesta di Pioltello.

