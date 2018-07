Morto dopo trapianto «Medici non colpevoli»

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dagli esami strumentali e clinici il cuore era «idoneo» al trapianto e quindi non c'è responsabilità medica.È la motivazione con cui il magistrato milanese Francesco De Tommasi ha chiesto di archiviare l'inchiesta a carico di cinque medici, due del San Raffaele di Milano e tre del San Camillo di Roma, accusati di omicidio colposo per la morte di un 61enne romano, avvenuta nel settembre 2016, dopo essere stato sottoposto al trapianto di un cuore prelevato all'ospedale fondato da Don Verzè a un 48enne milanese.Il pm De Tommasi ha chiesto l'archiviazione dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio in base alla quale «il matching donatore-ricevente era rispettato per compatibilità antropometrica ed immunologica». Consulenza che ha stabilito, inoltre, «che il donatore dell'organo non presentava caratteristiche che controindicassero il prelievo» e che l'organo donato «risultava idoneo al trapianto». E ancora che ogni presunta anomalia non era rilevabile né strumentalmente né clinicamente. Secondo gli esperti, la morte del 61enne romano la morte sarebbe dovuta a una «insufficienza d'organo primaria (...) tutt'altro che infrequente dopo un trapianto cardiaco» più altre concause, non ultimo il fatto che soffrisse da 30 anni di una forma di cardiopatia grave. La parola passa al gip Anna Calabi.