Morti d'amianto alla Breda assolti i sette ex manager

Sono stati assolti anche in secondo grado i sette manager della Breda Termomeccanica-Ansaldo imputati per le morti di 12 operai, secondo l'accusa esposti all'amianto nello stabilimento milanese di viale Sarca tra gli anni 70 e il 1985. Lo ha deciso la quinta sezione della Corte d'appello. Il sostituto pg di Milano Nicola Balice aveva chiesto condanne tra i 2 anni e i 4 anni e 11 mesi di reclusione. Le motivazioni della sentenza arriveranno tra 90 giorni. La difesa ha già annunciato il ricorso in Cassazione.

Il processo era stato riaperto su richiesta del pg e dei legali di parte civile. Dopo la sentenza Michele Michelino, rappresentante del Comitato per la difesa della salute e nei luoghi di lavoro nel territori, ha detto: «Volevamo giustizia ma purtroppo abbiamo trovato la legge, che difende i potenti». La Corte ha anche condannato le parti civili al pagamento delle spese processuali. «Dobbiamo anche pagare per avere fatto ricorso in appello. Il messaggio è chiaro: non fatelo più» ha aggiunto Michelino, che però ha chiarito che il comitato andrà avanti con la battaglia nelle aule di giustizia per rispetto dei «nostri colleghi morti». E ha spiegato che «solo nel 2020 sono morti altri 5 ex operai della Breda Ansaldo» per malattie riferibili all'esposizione alle fibre killer.



