Morte nel campo, le prove con il trattore

Capire se Andrea P., il giovane trattorista alla guida del trattore Grimm 3500, il macchinario che spargeva diserbante, fosse effettivamente impossibilitato a scorgere le due donne nel loro giaciglio.

Ieri le prove sul campo di mais in cui sabato sera sono stati ritrovati i corpi senza vita di Sara El Jaafari di 28 anni e Hanan Nekhla di 32 anni, morte con segni da schiacciamento a San Giuliano Milanese, al confine con Locate Triulzi. Si tratta di prove cinematiche volute dalla Procura che, per questo, ha incaricato ieri mattina un consulente. Proprio grazie a questi esperimenti sul luogo, gli inquirenti vogliono verificare il trattorista, al momento dell'incidente, quale visibilità avesse ma anche il margini di manovra, capacità di frenata e quant'altro connesso. L'uomo baserebbe la sua difesa sul fatto che le ruote del mezzo agricolo che conduceva distano circa 3 metri dall'asse della cabina di guida che è, peraltro, sopraelevata. L'uomo ha anche mostrato al proprio avvocato un video per evidenziare quanto poco si possa vedere, rispetto alle ruote in movimento, dalla cabina di guida. In quel momento, poi, la maggior parte del campo presentava piante di mais alte due metri.

Invece, è ulteriormente slittata a oggi l'autopsia, per assicurare le garanzie minime a tutti coloro i quali devono partecipare all'accertamento irripetibile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA