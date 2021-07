Morte del piccolo Leo, la maestra alla sbarra

Era in classe quella mattina del 18 ottobre 2019 quando il piccolo Leonardo, che non aveva ancora sei anni, chiese e ottenne di andare in bagno. Per poi precipitare nella tromba delle scale della scuola elementare, la Pirelli di via Goffredo da Bussero. Un volo di 13 metri che non gli aveva lasciato scampo: era morto quattro giorni dopo il ricovero. Ora anche per la maestra di sostegno - la terza imputata per quella tragedia - si è aperto il processo davanti all'11ª sezione penale: è accusata di avere «omesso la dovuta vigilanza sul bambino» avendogli consentito di «recarsi ai servizi igienici fuori dall'orario programmato» e violando così il regolamento dell'istituto. Una responsabilità sulla quale si giocherà il processo. I suoi legali, Luigi Iemma e MIchele Sarno, sono certi di poter smontare l'accusa. «Abbiamo scelto il rito ordinario perché siamo sicuri dell'innocenza della nostra assistita. È vero che c'è un dovere di vigilanza, ma è vero anche che in alcuni casi possono verificarsi situazioni imponderabili e imprevedibili» spiegano. L'altra insegnante è stata già condannata a un anno con rito abbreviato e una bidella ha patteggiato 2 anni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA