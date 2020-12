Morta per un raschiamento a giudizio i due ginecologi

Due ginecologi dell'Humanitas di Rozzano sono stati rinviati a giudizio per la morte per dissanguamento di una donna di 40 anni, durante un banale intervento di raschiamento. Lo ha deciso il gup Roberto Crepaldi, che ha anche accolto la richiesta di patteggiamento di una terza ginecologa a 9 mesi di reclusione. Il processo prenderà il via il prossimo 16 febbraio. È tuttora in corso una trattativa sui risarcimenti alle parti civili da parte dell'assicurazione dell'ospedale.

L'inchiesta per omicidio colposo, coordinata dal pm Mauro Clerici, è nata dalla denuncia del compagno della donna, morta il 12 aprile 2018. Dopo un aborto spontaneo alla nona settimana si era recata all'Humanitas per il raschiamento. Durante l'intervento, la donna ebbe una complicazione: la perforazione dell'arteria uterina, che le causò una importante emorragia che secondo l'accusa i tre medici non sarebbero stati in grado di gestire nell'emergenza. Hanno proceduto con trasfusioni senza capire che per salvare la donna andava asportato l'utero al massimo in mezz'ora. Quando poi hanno deciso di procedere con la laparotomia era ormai troppo tardi.



