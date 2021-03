Morta per overdose fermati sei pusher

Sei persone sono state arrestate dalla polizia per la morte di Francesca Manfredi, la giovane di 24 anni stroncata da un mix di alcol e droga il 23 agosto scorso a Brescia. La ragazza era morta nella vasca da bagno di casa sua, riempita di ghiaccio da due coetanei in un disperato quanto inutile tentativo di rianimarla.

I sei arrestati sono accusati di aver ceduto sostanze stupefacenti alla giovane. La posizione più grave è quella di Michael Paloschi, 33 anni, che era in casa con Francesca quando è morta. L'uomo è accusato di omicidio preterintenzionale per aver iniettato eroina nelle vene della 24enne. «Iniettando la sostanza stupefacente letale a Francesca per via endovenosa perché lo sballo sarebbe stato più forte di quello provocato dal fumarla deve quindi rispondere di omicidio preterintenzionale», scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare. Nel corpo della vittima erano state trovate tracce di cocaina, ketamina, benzodiazepine e cannabinoidi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA