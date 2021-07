Morta Lydia Buticchi: nel 73 suo figlio ucciso dalla polizia

È morta ieri a Milano, a 98 anni, Lydia Buticchi Franceschi: partigiana, insegnante, preside e madre di Roberto, il militante del Movimento Studentesco ucciso il 23 gennaio 1973 da un colpo di pistola sparato dalla polizia fuori dall'Università Bocconi. A darne notizia è Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano.

«Staffetta partigiana in gioventù, Lydia dedicò la seconda parte della sua vita alla strenua lotta per ottenere giustizia e verità dallo Stato per suo figlio - ricorda Cenati - con il marito Mario e la figlia Cristina, Lydia ha deciso di utilizzare il risarcimento ricevuto dal ministero dell'Interno per dare vita alla fondazione no profit intitolata al figlio, per dare continuità agli ideali e ai valori civili e morali di Roberto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA