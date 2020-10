Morì di leucemia a 15 anni Carlo Acutis è diventato beato

È beato Carlo Acutis, lo studente milanese morto a 15 anni il 12 ottobre 2006 al San Gerardo di Monza, dopo appena tre giorni di sofferenza per una leucemia fulminante. Ieri Papa Francesco, nell'Angelus, lo ha ricordato: «La sua testimonianza indica ai giovani di oggi che la vera felicità si trova mettendo Dio al primo posto e servendolo nei fratelli, specialmente gli ultimi». E lo ha proposto ai giovani come modello di santità dell'era digitale, tanto che potrebbe diventare il patrono di internet.

La proclamazione di Carlo beato è stata pronunciata sabato da Agostino Vallini nella Basilica superiore ad Assisi. Al termine un lungo applauso dentro e fuori la chiesa. Carlo è sepolto ad Assisi dove la famiglia aveva una casa. «Era un ragazzo normale, semplice, spontaneo, simpatico», che «amava la natura e gli animali, giocava a calcio aveva tanti amici suoi coetanei», ha detto Vallini durante la messa. «Era attratto dai mezzi moderni di comunicazione sociale. Appassionato di informatica, e da autodidatta costruiva programmi per trasmettere il Vangelo e comunicare valori e bellezza». Il porporato ha ricordato anche che Carlo diceva spesso: «l'eucaristia è la mia autostrada per il cielo».

