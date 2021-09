«Moratti: «In terapia intensiva solo No vax»

«Nelle terapie intensive della Lombardia non ci sono persone vaccinate, ci sono non vaccinati, la notizia è questa e questo dovrebbe essere sufficiente a convincere gli indecisi». Lo ha detto l'assessora al Welfare lombarda Letizia Moratti su Telelombardia. «Con soddisfazione dico che 7,6 milioni di lombardi sono vaccinati, pari all'85% della platea sopra i 12 anni. Di questi l'88% con due dosi, il 99% la prima. Siamo la prima regione in Italia grazie a un lavoro straordinario. Siamo tra i primi al mondo, siamo in zona medaglia». Le fasce più critiche? «I 30enni e 40enni».

Ieri intanto in Lombardia sono stati 656 i nuovi positivi e 4 i decessi (mercoledì +6). I ricoveri sono 348 (-11) e in terapia intensiva sono 50 (+4, ieri +1). La percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi è l'1,3%, stabile da alcuni giorni. A Milano e provincia 144 casi di cui 52 in città.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA