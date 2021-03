Moratti: «Dopo le Feste over 80 vaccinati»

Vaccini, troppo caos in Lombardia. Lo ha ribadito il commissario Guido Bertolaso: «Qualcosa non funziona, ma sono qui a vaccinare, non a sistemare la parte informatica della Regione».

E ieri a Codogno, nel Lodigiano, a un centinaio di over 80 è arrivato un messaggio dall'Asst che li invitava ad andare a vaccinarsi al Palasport. Peccato che questo hub apra oggi. Viaggio a vuoto. Ma l'assessora Letizia Moratti ribadisce sicura: «Nei giorni immediatamente successivi alle festività, sarà completata la campagna vaccinale degli over 80». Per accelerare non mancano le iniziative di istituzioni e privati. La Diocesi di Milano mette a disposizione gratuitamente oratori e altri spazi parrocchiali. Irene Bellifemine, sindaca di Malnate e infermiera, ha organizzato una task force di volontari che in sole 24 ore ha vaccinato 176 persone allettate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 05:01

