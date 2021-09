Morata salvagente della Juve? Allegri si affida al suo puntero

Timothy Ormezzano

Alvaro, pensaci tu. La Juventus in piena emergenza e con un solo punto dopo due giornate si affida soprattutto a Morata e al rigenerato Kean (doppietta in azzurro alla Lituania). Sono loro i bianconeri su cui farà maggior affidamento Allegri, viste le tante assenze, per l'insidioso anticipo di sabato (ore 18) in casa del Napoli.

La lista degli indisponibili si è ulteriormente allungata. Non bastavano gli infortuni di Arthur, Kaio Jorge e Ramsey, quest'ultimo vicino al rientro. Non bastava il probabilissimo forfait dei sudamericani Alex Sandro, Danilo, Bentancur e Dybala, attesi a Torino soltanto domani sera con addosso il jet lag. Alla lista si è aggiunto Chiesa, in dubbio per il big match del Maradona (ex San Paolo) dopo aver lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale per un fastidio al flessore (i primi esami hanno escluso lesioni).

L'emergenza è rossa come i conti bianconeri. Ieri il club ha fissato per il 17 settembre la data del Cda che dovrebbe approvare un bilancio con un passivo superiore a 190 milioni. Morata titolare senza se e senza ma, nonché chiamato a ripetere il gol segnato nell'ultima Supercoppa vinta proprio contro il Napoli, da lui mai punito invece in sei incroci di campionato.

La missione del nueve, ieri in campo in Kosovo-Spagna, è quella di andare oltre quota 20 reti stagionali, toccata l'anno scorso con Pirlo, in modo da rendere meno pesante l'assenza di Cristiano Ronaldo nella contabilità dei gol bianconeri. Allegri ha spinto per l'oneroso (10 milioni) rinnovo del prestito di Alvaro dal Real Madrid, adesso tocca allo stesso Alvaro trascinare la Juve e dimostrare di meritare il riscatto da 35 milioni.

Prosegue intanto il caso-McKennie. Dietro alla sua esclusione dalla Nazionale Usa non ci sarebbero solo alcuni autografi rilasciati senza mascherina in barba alle norme anti-Covid.

Lo statunitense, secondo quanto riporta ESPN, avrebbe passato una notte fuori dalla bolla della squadra a stelle e strisce e trascorso un'altra notte (pare di fuoco...) nella camera d'albergo in compagnia di una persona non autorizzata.

