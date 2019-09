Monza, la rivincita di Brocchi

Marco Zorzo

MILANO - Domenica 29 Silvio Berlusconi spegnerà 83 candeline, sabato 28 sarà il suo primo anno da patron del Monza. Ovvero quando Fininvest ha firmato l'atto di acquisto della società brianzola. All'ex Cavaliere, nonché patron del Milan stellare che spadroneggiava in Italia, Europa e nel mondo è tornato l'entusiasmo dei giorni migliori, quando dominava la scena politica italiana e il Diavolo era un'armata invincibile per chiunque.

Domenica scorsa a Como il Monza ha conquistato derby e primato solitario (tre su tre come Padova e Ternana, leader dei gironi B e C) con una rete di Mosti al 92'.

Berlusconi è esploso di gioia, come ha ricordato Adriano Galliani, ex ad rossonero, che proprio a Monza era partito come dirigente all'inizio degli Anni 80: «Il segreto è avere due giocatori forti per ogni ruolo. Al Milan avevamo due centravanti Palloni d'oro, Van Basten e Papin...». Quando a Galliani si fa presente che il Monza non ha mai giocato in A, lui sbotta: «È la nostra grande sfida. Ma ora siamo in C e il l'obiettivo primario è salire in serie B».

Senza dimenticarsi di Cristian Brocchi, cocco di Berlusconi. A Como la prima pacca sulla spalla è stata per lui: «Ci trasmette grandi motivazioni, come faceva al Milan» ricorda il tecnico, pronto a non deludere il capo in un girone che non sembra proporre rivali all'altezza: «Ma il calcio è strano, stiamo attenti», glissa. Brocchi, arrivato a fine ottobre, è stato la prima mossa tecnica di Fininvest. Sono seguite la rivoluzione di gennaio e poi la revisione estiva: «Il primo vero Monza di Berlusconi è questo - precisa Galliani - come il primo Milan, preso nel 1986, è stato quello del 1987 con Sacchi, Gullit e Van Basten».

Oggi tocca a Brocchi, Mosti e Chiricò. Senza alcuna nostalgia. E la voglia matta di portare il Monza nell'elite del calcio nazionale.

