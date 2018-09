Montolivo vuole riprendersi il Diavolo

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Riccardo Montolivo non si è mai arreso e ora può tornare a sorridere. Non lo ha fatto a luglio, quando ha saputo di non rientrare nel progetto rossonero di Gattuso (tant'è che non è volato negli States con il resto della squadra, ma è rimasto a sudare a Milanello), non lo ha fatto nemmeno dopo.Ha parlato con Ringhio, un confronto duro ma sincero e poi ha continuato ad allenarsi, a stringere i denti convinto che il lavoro alla fine avrebbe pagato. Premio o no il suo nome è stato inserito nella lista Uefa per giocare l'Europa League. Un messaggio importante della nuova società che ha scoperto di non avere un vero sostituto di Biglia. Per questo Montolivo potrebbe rientrare presto tra i giocatori che siederanno in panchina e tornare utile in caso di necessità. A Milanello ne sono convinti, e Riccardo intanto continua a crederci fortemente.(L.Ucc.)