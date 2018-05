Montecarlo, Vettel secondo la Ferrari s'accontenta e gode

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - È Daniel Ricciardo il re del GP di Monaco. Il pilota della Red Bull, nonostante un problema di perdita di potenza alla componente ibrida del motore, tiene a bada per quasi 50 giri Sebastian Vettel, secondo al traguardo, e si regala il primo successo in carriera sul circuito monegasco. Una vittoria, quella dell'australiano, costruita con pregevolezza in qualifica e legittimata durante il gran premio. Un gran premio tutto sommato piacevole ma, fondamentalmente, avaro di particolari emozioni. Sul gradino più basso del podio si piazza Lewis Hamilton, che mantiene la leadership nella classifica piloti (+14 su Vettel), mentre Kimi Raikkonen chiude quarto.«Credo che il passo lo avessimo - spiega Vettel - ma la gara è stata piuttosto complicata. Nel primo stint (porzione temporale precedente al pit-stop, ndr) riuscivo a seguire Ricciardo. Avrei provato a prenderlo nel finale, tuttavia non eravamo nella condizioni di poter tentare un sorpasso».Al limite dell'anonimato, invece, la prestazione del compagno di squadra del tedesco. «Non è accaduto proprio nulla - racconta Raikkonen - la giornata è stata molto noiosa. Ci siamo limitati a seguire chi era davanti: loro dettavano il ritmo ed era quasi impossibile superare. Non abbiamo neanche potuto attaccare, ma cerchiamo di imparare da ogni gara e vale anche per questo tracciato». Prossimo appuntamento col circus fra 2 settimane in Canada. A Montreal, almeno sulla carta, Hamilton parte favorito grazie ai 7 successi ottenuti in carriera. (P.Bru.)