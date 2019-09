Monopattino, pronti con le nuove regole

Simona Romanò

In arrivo i monopattini in condivisione. Dopo lo stop di agosto per pericolosità decretato dal Comune alle flotte dei mezzi elettrici, entro due settimane sarà pronto il bando e da ottobre si riparte. Predisposto dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli, il bando è rivolto alle società che vogliono attivare il servizio di sharing. Così come le bici, le auto e gli scooter, anche le pedane elettriche potranno essere noleggiate attraverso le app, ma con regole certe. E i monopattini (a oggi sono consentiti quelli privati) saranno sempre più una realtà consolidata, quando già sono una moda che spopola tra i più giovani e non; infatti è sempre più consueto vedere monopattinare persone di mezza età, in giacca e cravatta, che fanno slalom tra il traffico.

L'incontro fra gli operatori interessati e il Comune è già avvenuto, i nuovi parametri fissati, in modo da regolamentare la circolazione selvaggia degli ultimi mesi. Ora l'amministrazione sta terminando di posare i cartelli (circa 200). Tra gli standard minimi richiesti per lo sharing ci sono la richiesta di un servizio attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, su tutto il territorio; oltre all'attivazione di un'assicurazione per i mezzi che dovranno avere la marcatura Ce, ma anche essere dotati di apparecchiature sonore, luci e limitatori di velocità. Potranno viaggiare nelle isole pedonali a 6 chilometri orari, lungo i percorsi ciclopedonali e le Zone 30 non oltre i 20 km/h. Inoltre, è richiesta una capillare campagna informativa agli utenti sulle pratiche da rispettare per non incappare nelle multe e sugli accorgimenti per la sosta.

«Ho chiesto la collaborazione di tutti ha sottolineato Granelli - perché la condivisione possa diffondersi in modo sicuro, ordinato e realmente utile». Il Comune ci crede, dato che anche l'uso dei monopattini aiuta a diminuire traffico e smog. «Ma non sono un giocattolo e l'utilizzo è subordinato a regole chiare», ha proseguito Granelli. Un percorso di regolamentazione iniziato a luglio in seguito al decreto sulla «micromobilità elettrica» dell'allora ministro Toninelli che permetteva la sperimentazione dei monopattini nelle aree pedonali. Milano ha fatto subito da apripista. Poi, il 14 agosto, la diffida ad alcune società (da Lime a Helbiz per esempio) che, anticipando i tempi, avevano messo in strada mezzi non autorizzati. Immediato il ritiro delle flotte. Ora, si parte sul serio.

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

