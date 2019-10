«Monopattino, così non va»

Simona Romanò

«Troppi paletti imposti dal Comune ai monopattini dello sharing. La rivoluzione della mobilità green parte da questi innovativi mezzi elettrici, ma a queste condizioni è difficile».

Sono questi i dubbi espressi da Alessio Raccagna, responsabile relazioni istituzionali Italia, Grecia per Lime (l'azienda californiana che offre servizi di mobilità condivisa in 120 città al mondo e ha toccato 100 milioni di corse) sulla delibera presentata nei giorni scorsi dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli in merito al monopattino in sharing. Fra due settimane il documento si tramuterà in bando cui possono accedere appunto le aziende dello sharing.

Alessio Raccagna, cosa non la convince del futuro bando?

«Sono critico perché è limitante. Improponibile, per esempio, il tetto complessivo di duemila monopattini. E che ogni operatore possa mettere in strada dai 500 ai 750 mezzi massimo. Troppo pochi. Non si potrà garantire un servizio efficiente perché i mezzi non saranno diffusi in modo capillare e, quindi, non saranno a portata di mano. Almeno si deve arrivare a 10mila, altrimenti la rivoluzione green a Milano non si fa».

Insomma, lei è pessimista?

«Per la mia esperienza, sì. I monopattini sono la nuova frontiera della mobilità green per i brevi spostamenti, ma a Milano troppe limitazioni. Anche per il parcheggio».

Ovvero?

«Gli utenti saranno obbligati nella Cerchia dei Navigli a parcheggiare nei posteggi di bici e motorini. Ciò porta al fallimento del servizio, vincente proprio perché opera in modalità free floating e le persone lasciano il mezzo una volta arrivati a destinazione. Educhiamo al corretto parcheggio, ma nessun obbligo, perché i monopattini sono in continuo movimento e non sostano per ore in un punto. Al limite possiamo istituire aree no-parking, come la Galleria».

Bando da rivedere?

«Sì, noi ci siamo organizzati sperando che lo sharing decolli con almeno quattro viaggi al giorno a monopattino, ma a queste condizioni ne dubito. Da qui, lancio un appello all'assessore alla Mobilità Marco Granelli».

Quale appello?

«La speranza che sia disposto al dialogo e che ritocchi le regole a servizio assestato».

