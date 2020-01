Monopattini, stop all'affitto

Simona Romanò

Falsa partenza per i monopattini in sharing. Il debutto di 2250 mezzi in condivisone, che era atteso a giorni, è infatti rinviato: alcune aziende, escluse dal bando di Palazzo Marino, hanno presentato ricorso al Tar proprio per contestare le regole della gara d'appalto.

La prima udienza con tutte le parti in causa è fissata il 28 gennaio. Non possono, quindi, attivare il servizio nemmeno le tre società selezionate dal Comune: la berlinese Wind Mobility, i veronesi di Bit Mobility e la divisione italiana della statunitense Helbiz che hanno a testa una flotta formata tra i 500 e i 700 mezzi. Hanno già avviato qualche test in strada, ma non possono noleggiare.

Sei aziende bocciate (Bird, Circ, Dott, Hive, Lime e Tier) hanno inviato una lettera al Comune per chiedere di «aumentare il numero massimo di monopattini per soddisfare le richieste dei cittadini». E aggiudicarsi anche loro una fetta di mercato. E sollecitano a rivedere il meccanismo d'attribuzione. Per far valere le proprie ragioni si sono rivolte al Tar, ma si dicono pronte «a ritirare il ricorso se Palazzo Marino mettesse mano a un nuovo bando». Il ricorso fa leva anche sullo smog alle stelle. Nella lettera, inviata al sindaco Giuseppe Sala e all'assessore alla Mobilità Marco Granelli, si legge che «potenziare la micromobilità e la mobilità dolce sia strategico per ridurre l'inquinamento».

I monopattini in sharing, in realtà, avevano già iniziato a moltiplicarsi la scorsa estate in modo selvaggio. Tanto da costringere l'amministrazione, ad agosto, ad inviare una diffida agli operatori che avevano anticipato i tempi del decreto della «micromobilità elettrica» dell'allora ministro Toninelli. A dicembre Granelli aveva costruito un sistema di regole chiare, valide anche per i monopattini privati, così da poter partire sul serio. E con la posa di 130 cartelli - per indicare dove le pedane su ruote possono circolare - era iniziato il periodo di sperimentazione che proseguirà fino a luglio 2021. Ma per il noleggio tutto è ancora fermo.

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

