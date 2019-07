Monopattini boom e arrivano le regole

Simona Romanò

Monopattini sì, ma stop alla circolazione selvaggia. Arrivano le regole da rispettare, pena contravvenzioni. Il monopattino è diventato una moda per i piccoli spostamenti milanesi, la nuova frontiera della mobilità green che spopola tra i più giovani, e non solo. Non è infatti difficile vedere una persona di mezza in età, in giacca e cravatta, con la ventiquattrore, monopattinare a tutta velocità, insensibile ai pericoli e al codice della strada.

È proprio questo il problema: i monopattini sfrecciano sui marciapiedi incuranti dei passanti, non rispettano precedenze né semafori. E soprattutto corrono. Un monopattino elettrico, con una motorino a batteria, raggiunge quasi i 30 chilometri orari. Ad oggi, questi mezzi curiosi (che arrivano a costare 400 euro), a Milano, sono borderline. Ovvero non sono propriamente autorizzati a viaggiare, anche se i vigili sono tolleranti, perché non sono così numerosi e concentrati perlopiù in centro.

A sbloccare il nodo della regolamentazione è il decreto della micromobilità elettrica del ministro Toninelli con le norme per i velocipedi. È il documento che attendeva Palazzo Marino. Le amministrazioni hanno ora un anno di tempo per chiedere al governo di avviare la sperimentazione e Milano è in prima fila, perché vuole fare da apripista visto che l'uso dei monopattini aiuta a diminuire traffico e smog. «Stiamo scrivendo la delibera conferma l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - potremmo, il condizionale è d'obbligo, approvarla fra un paio di settimane. Da quel momento potranno circolare i cittadini con un mezzo privato, rispettando le regole. Poi, penseremo al bando per lo sharing». Dopo l'estate. Perché serve tempo per chiamare a raccolta gli operatori che dovranno garantire una flotta di mezzi sicuri e assicurati.

Impossibile però non notare che, alla faccia della disciplina, alcune aziende hanno, da alcuni mesi, anticipato i tempi: gestori privati che, con app dove iscriversi, hanno collocato piccole flotte di alcune decine di velocipedi. Da Lime a Helbiz tra Castello e parco Sempione a Bird in Duomo. «Solo una prova», fanno sapere quasi a giustificarsi. «Attenzione a mettere in strada mezzi non autorizzati», avverte Granelli. Avvertimento che si è tramutato in diffida per Helbiz.

