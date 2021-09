Mongi resta in carcere: Il gip: «Voleva uccidere»

È intervenuto per difendere la ex convivente, che in quel momento veniva aggredita con «calci, pugni e schiaffi», ma ha «deliberatamente travalicato» i limiti della legittima difesa. È il provvedimento con cui il gip Giulio Fanales ha convalidato il fermo di Mongi Abdellaoui per l'omicidio di Luigi Danesi (nella foto), sgozzato in strada domenica scorsa a Cesano Boscone. Il tunisino 56enne ha accoltellato la vittima - scrive il gip - in un'area vitale sfogando così «propri impulsi violenti con un unico colpo inevitabilmente mortale».

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima 36enne aveva voluto incontrare l'ex moglie «per un chiarimento». Ma l'appuntamento era degenerato in lite violenta e a quel punto Mongi ha raggiunto Danesi e gli ha sferrato la coltellata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA