Mondrian, il Realismo magico, Mario Sironi, Domenico Gnoli, Maurizio Cattelan. Mai come quest'anno Milano ha un bouquet di mostre di prima classe.

Guardando agli spazi comunale, le collezioni permanenti e le mostre dal Castello all'Archeologico, dalla Galleria d'Arte Moderna al Museo di Storia Naturale e Acquario Civico hanno l'orario consueto. Chiudono il 25 dicembre e 1° gennaio. Il Museo del Novecento chiude il 25 dicembre e il 1° gennaio, e qui da non perdere è l'antologica dedicata a Mario Sironi. Il Mudec museo delle culture il 25 dicembre e il 1° gennaio apre alle 14.30. Anche qui il ricchissimo cartellone spazia da Disney a Piet Mondrian (foto a sinistra) Tvboy.

A Palazzo Reale che resta chiuso tutti i lunedì (ad eccezione della mostra su Monet) oggi e il 31 si ferma alle 14.30, mentre il 25 dicembre e il 1° gennaio l'apertura è alle 14.30. Imperdibili tutte le proposte Da Corpus Domini al Realismo Magico fino a Tullio Pericoli e a Monet. Il Pac chiude oggi, il 25, 31 dicembre e il 1° gennaio. In programma Tania Bruguera.

Tra gli spazi privati, alla Fondazione Prada è impossibile mancare la stupenda mostra dedicata al pittore Domenico Gnoli (foto piccola). Da segnarsi in agenda anche un'incursione all'Hangar Bicocca dove è di scena il nuovo progetto di Maurizio Cattelan. Infine, il Grand Tour alle Gallerie d'Italia consente un viaggio nel Belpaese, almeno attraverso i quadri. (P.Pas.)



