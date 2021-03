Mondiali di Canoa veloce all'Idroscalo

Giovanni Migone

In attesa delle Olimpiadi invernali del 2026, Milano si allena ai grandi eventi con i Campionati Mondiali di Canoa Velocità e di Paracanoa del 2025. A ospitare le competizioni sarà infatti l'Idroscalo, che ha battuto la concorrenza delle candidature di Portogallo, Polonia e Bulgaria.

A far prevalere Milano, sono state in primis le caratteristiche tecniche del bacino del Forlanini, che garantiscono delle condizioni di gara uguali per tutti i concorrenti, oltre alla totale assenza di onde. Ma un ruolo fondamentale lo hanno giocato anche la collocazione logistica per trasporti e alloggio e la possibilità unica di ospitare l'evento iridato in un palcoscenico d'eccezione come Milano. Quello dei Mondiali di Canoa è infatti un ritorno gradito, visto che già nel 2015 avevano preso casa proprio a Milano.

«Una candidatura che abbiamo voluto fortemente e un successo per Milano e per l'idroscalo - ha commentato l'assessore allo Sport e Turismo, Roberta Guaineri - che si dimostra un luogo perfetto per questo genere di competizioni. In un momento di rilancio della città, anche sotto il profilo dello sport, questo è molto importante. Finalmente si parla di qualcosa di positivo».

«Sono davvero orgogliosa - ha dichiarato la vicesindaca della Città Metropolitana, Arianna Censi - che l'Idroscalo abbia ottenuto questo riconoscimento che certifica il buon lavoro fatto negli ultimi anni per rilanciare il Parco».

Grande entusiasmo infine, arriva ovviamente, dalla Federazione Italiana Canoa e Kayak, con il presidente Luciano Buonfiglio che sottolinea come questo sarà «il giusto prologo per le Olimpiadi del 2026».

