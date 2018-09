Mondiale volley: sei partite al Forum

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Presentata la tappa milanese del Mondiale di volley maschile 2018, attualmente in corso di svolgimento. La manifestazione iridata sarà protagonista, al Forum di Assago, per tre giorni (da venerdì 21, a domenica 23) con ben sei match della seconda fase.Già venduti oltre 20.000 biglietti, il sold out pare certo, soprattutto se l'Italia si qualificherà per la seconda fase (all'esordio, netto 3-0 al Giappone). In occasione della conferenza è stata esposta anche il trofeo della Coppa del Mondo, il sogno di tutte le squadre partecipanti: «Vincere un Mondiale non è come andare a bere un caffè al bar. Solo sette nazionali l'hanno vinto, noi gli unici a trionfare tre volte di fila», le parole di Pietro Bruno Cattaneo, presidente Fipav. Sarà la terza volta che Milano ospiterà un Mondiale di volley maschile: «Saremo all'altezza, è tutto organizzato alla perfezione», chiosa Cattaneo.