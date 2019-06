MONDIALE FEMMINILE: 2-1 A VALENCIENNES

MILANO - Alla fine spunta la Bonansea, con la sua testina d'oro. Minuto numero 95, sul rettangolo di gioco di Valenciennes, con le tribune colme, pochi secondi prima del triplice fischio di chiusura: Australia-Italia, esordio delle azzurre al Mondiale francese, sono 1-1. Cangure avanti con la capitana Kerr, che si era procurata il rigore per una cintura (vegnale) della Gama. La Giuliani respinge il penalty, ma non può nulla sulla ribattuta (22').

Italia in leggera difficoltà nella prima frazione, nonostante due ottime occasioni avute e un gol annullato (per un braccio in offside) della Bonansea. Tutt'altra musica nella ripresa. Al 56' il pari è cosa fatta, con la Bonansea che ruba palla a un'avversaria, entra in area e infila l'1-1 con una rasoiata a fil di palo. Da quel momento le ragazze della ct Bertolini cominciano a spingere con insistenza. Australia in netta difficoltà. C'è ancora una rete annullata per le azzurre, quella della Sabatino, prima del delirio finale fiirmato, appunto, dalla juventina Bonansea.

E poi tutte a ballare la Makarena. Le lacrime di gioia di Carolina Morace. Gli occhi lucidi della ct Bertolini: «Ragazze strepitose, nella ripresa, dopo un primo tempo sofferto». E poi lei, Barbara Bonansea, la bomber, una doppietta per sognare di passere tra le prime due del girone (Brasile-Giamaica 3-0, tripletta della capitana Cristiane, la CR7 femminile): «Dopo l'1-1 ci abbiamo creduto. Volevamo vincerla!». Venerdì a Reims, capitale dello Champagne, la seconda sfida alle giamaicane. Una vittoria garantirebbe la qualificazione diretta agli ottavi. Si può e si deve fare. (M.Zor.)

