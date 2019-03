«Mondiale club a 24? No, grazie»

TORINO - «Un Mondiale per club? Non possiamo sostenere questo progetto. Siamo stati molto chiari con la Fifa, al momento il format non ci soddisfa».

Lo ha detto Andrea Agnelli, in qualità di presidente dell'Eca, durante l'assemblea generale ad Amsterdam. Il numero uno dell'Associazione dei club europei ha quindi sottolineato «la priorità di impegnarsi in una valutazione dettagliata sull'evoluzione del calcio internazionale». L'obiettivo dichiarato dallo stesso Agnelli è quello di «sviluppare una nuova visione per le competizioni Uefa dal 2024». Il «sindacato del calcio europeo» sembra dunque orientato a dire sì alla Super Champions, la nuova versione della coppa dalle grandi orecchie a partire dal 2024. Il nuovo format proposto dai club è con 4 gruppi da 8 squadre, promozioni e retrocessioni e qualche partita nei weekend.(T.Orm.)

