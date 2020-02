Molto più che uno concerto, un gioco-concerto. È Il guardiano e il buffone ossia Rigoletto (che ride e piange) in scena domani al Franco Parenti. Il giovane pubblico è invitato a imparare e cantare una delle arie dell'opera verdiana, adattata per piacere ai più piccoli (dai 3 anni). E gli attori sul palco interagiscono con i baby spettatori, così da coinvolgerli nella storia piena di imprevisti. Da lasciare con il fiato sospeso. È una sera magica e in un museo storico del giocattolo c'è un imbranato guardiano che annuncia l'orario di chiusura: è rimasto un solo visitatore che parlotta fitto fitto con dei giocattoli antichi in costume da ballo, che sembrano rispondergli. I giocattoli parlano? Ecco che entra in scena il pagliaccetto Triboletto, che supplica il custode di aiutarlo a proteggere sua figlia Gilda. Cosa accadrà? Un'avventura tutta da scoprire e da vivere con gli attori. L'occasione giusta per avvicinare i piccini all'opera lirica.

Il 15 febbraio. Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14, ore 16.30. Da 8 euro. Prenotazione 0259995206.(S.Rom.)

