Molestie a Capodanno in piazza Duomo, non è finita qui. Nell'inchiesta per violenza sessuale di gruppo con al centro l'aggressione, nella notte di Capodanno, a una 19enne accerchiata e molestata da una trentina di giovani la Procura sta indagando anche su altri casi di presunti abusi con le stesse modalità da branco ad altre ragazze. Ieri è stato pubblicato un nuovo video, stavolta realizzato da Alanews, in cui si vedono altre due giovani spaventate e in lacrime circondate da decine di persone. E proprio su filmati delle telecamere della zona e video stanno lavorando gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dai pm del pool fasce deboli, per arrivare alle identificazioni delle decine di ragazzi che hanno preso parte alle violenze e per ricostruire i vari episodi.

