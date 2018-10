Moglie in ritardo, il marito la frusta

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un egiziano di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali nei confronti della moglie, una coetanea italiana, che picchiato nel loro appartamento nel quartiere degli Olmi, a Baggio, dove la coppia vive con due figli in tenera età. I militari hanno trovato in casa un fascio di cavi elettrici che usava come frusta contro la coniuge. Le violenze sono iniziate poche settimane fa. L'ultimo episodio mercoledì sera. La furia dell'uomo si è scatenata per un ritardo della moglie nel rientrare a casa. Il marito le ha stretto le mani al collo rischiando di strangolarla. La babysitter dei loro due bambini, un'ucraina di 50 anni, è intervenuta urlando e la donna è riuscita a divincolarsi scappando in bagno, da dove ha chiamato i carabinieri. È stata trasportata all'ospedale San Carlo: ha ricevuto una prognosi di 25 giorni.