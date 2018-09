Modric in pressing Inter a gennaio

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Modric, compleanno in Nazionale e l'Inter tra i sogni da realizzare. Un desiderio, espresso ai compagni della Croazia e ai nerazzurri Perisic, Brozovic e Vrsaljko (ieri finito ko in Spagna), a margine della cena di domenica per i suoi 33 anni.Ma, nei piani futuri di Luka Modric, c'è sempre un trasferimento in serie A e all'Inter, per confrontarsi con una nuova realtà e con la Juve dell'amico Ronaldo.In estate a opporsi fu Florentino Perez, contravvenendo agli accordi (via libera alla terza Champions consecutiva portata a casa) con il fuoriclasse croato e alzando il livello di tensione con un esposto alla Fifa, per contatti non autorizzati dal Real, smontato punto per punto da Modric e i suoi agenti. Ma, a gennaio, il miglior giocatore dell'ultimo mondiale sembra intenzionato a riprovarci, accelerando i tempi e sfruttando il nuovo regolamento di Champions, che gli consentirebbe di giocare in Europa con una seconda maglia, in caso di qualificazione di Icardi e compagni agli ottavi.Certo, toccherà a Modric liberarsi. Come riaprire un canale sull'asse Milano-Madrid, attualmente in silenzio radio. Con l'anno nuovo, caduti o quasi tutti i paletti dell'FFP, Suning potrebbe poi alzare la posta per il cartellino del croato (ad agosto offerti 20 milioni per il prestito oneroso), ma la prima mossa spetta a lui. Occasioni per l'estate, invece, Cesc Fabregas ed Hector Herrera, a scadenza di contratto con Chelsea e Porto il prossimo 30 giugno e tesserabili a parametro zero da febbraio.Sul classe '87 spagnolo anche il Milan, subito dietro all'Inter (al 1° posto a 3.5, contro i 4.5 dei rossoneri) nelle quote dei bookies d'Oltremanica sul futuro dell'ex Arsenal e Barcellona. Per il capitano del Messico, 29 anni ad aprile, concorrenza Tottenham. Nessun dubbio, invece, per il Cholo Simeone: «Un giorno allenerò l'Inter. Capiterà al momento giusto, anche perché ora i nerazzurri hanno un allenatore che sta facendo molto bene». E da ieri di nuovo al lavoro ad Appiano con De Vrij, Asamoah e Skriniar (a parte solo Lautaro), rientrati dalle nazionali. In giornata, ad Appiano anche Keita e Gagliardini. Domani il ritorno in gruppo dei croati, per la rifinitura pre-Parma Icardi.riproduzione riservata ®