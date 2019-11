Modello Rogoredo per le Groane

Uno «sforzo comune» per il contrasto allo spaccio di droga nel parco delle Groane, per favorire la rigenerazione urbana e il recupero dei tossicodipendenti, su modello di quanto è già stato fatto nel boschetto di Rogoredo. A metterlo in campo sono forze dell'ordine, Comuni interessati, la Regione, Ats, i prefetti che ieri mattina hanno partecipato in corso Monforte alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, incentrata sull'emergenza droga alle Groane.

Il prefetto Saccone ha spiegato che sono state individuate come sensibili «le porte di accesso al parco, perché lo spaccio è legato anche alla mobilità. Quindi andremo a vedere i luoghi su cui concentrare l'attenzione - ha detto - che sono anzitutto le linee ferroviarie, lungo le quali si muovono i consumatori».

L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha illustrato i primi risultati del lavoro sul campo di educatori e personale del 118 per avvicinare e recuperare i tossicodipendenti, secondo la ricetta Rogoredo: «Abbiamo avuto 318 contatti con 91 persone intercettate in poco più di un mese e mezzo».

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA