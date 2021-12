Moda uomo, tornano le sfilate dal vivo

A gennaio la moda uomo ritrova la normalità e torna a sfilare dal vivo. Tutto questo grazie all'attenzione per il Covid e per le norme sanitarie, osservate scrupolosamente. Parola del presidente di Camera Moda Carlo Capasa che ieri con l'assessora alla Moda Alessia Capello ha presentato la Milano Fashion Week Uomo dal 14 al 18 gennaio. Una settimana con 23 sfilate; 24 presentazioni; 9 digitali (tutti riuniti l'ultimo giorno), 12 eventi, per un totale di 47 brand e 68 appuntamenti. «Ci auguriamo che sfilare in presenza rimanga possibile perché in Italia - sottolinea Capasa - ci stiamo vaccinando tanto e abbiamo dimostrato a settembre di aver fatto una Milano fashion week in sicurezza». La settimana sarà aperta da Zegna e vedrà nuovi brand (5) in passerella oltre ai big, da Prada ad Armani. E poi tante celebrazioni, tra cui il 50esimo anniversario di CP Company, l'evento Woolrich, l'omaggio a Giovanni Gastel, il concerto da Gucci degli australiani Parcel. Senza dimenticare l'ottava edizione del Milano Film Festival, presidente Pierpaolo Piccioli, 260 opere da 60 nazioni. «Non solo fashion, ma anche impegno verso l'ambiente e tematiche sociali», anticipa Constanza Cavalli Etro. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

