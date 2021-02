Moda donna tutta in digitale, Versace che esce (solo per un giro) e sfila in 5 marzo online, Valentino che torna, Brunello Cucinelli che debutta nelle passerelle (da Solomeo). E i milanesi che ammirano dai maxischermo.

Sono le novità della Milano Fashion week autunno inverno 2021/2022 che si tiene dal 23 febbraio al 1° marzo. Solo virtualmente, visto che quasi tutti gli eventi saranno online, tranne alcuni ma solo per addetti ai lavori. Valentino torna a sfilare a Milano, il primo marzo, in chiusura della settimana con Dolce e Gabbana. Versace invece lancia un video il 5 marzo. Una decisione che «non influisce sul fatto che Versace rimane un membro orgoglioso di Camera della Moda», spiega Donatella, ma «la moda è arte, e proprio per questo alcune volte deve potersi esprimersi al di fuori di percorsi predefiniti».

In calendario 61 sfilate, 57 presentazioni e presentazioni su appuntamento, di cui 15 fisiche e 42 digitali e 6 eventi per un totale di 124 appuntamenti. Novità Brunello Cucinelli, e poi Alessandro dell'Acqua x Elena Mirò, Onitsuka Tiger e Fabio Quaranta. Tra le presentazioni, debuttano marchi come Alabama Muse. Oltre alle sfilate dei grandi nomi, da Prada ad Armani a Dolce e Gabbana, anche tanti emergenti. «Il calendario di eventi online - ha chiosato l'assessora Moda Cristina Tajani - rappresenta lo sforzo di fantasia, sogno e stimolo di Camera moda di adattare al meglio il suo modo di rappresentare le eccellenze del settore, in un contesto purtroppo diverso da quanto sperato». Urban Vision diffonderà la kermesse attraverso alcuni maxischermo. (P.Pas.)

