Mobilità sostenibile alla Bovisa

Postazioni per noleggiare e ricaricare scooter, bici e auto elettriche, frigoriferi per riporre la spesa, rastrelliere e totem multimediali. Tutto alimentato con energia solare. È stata inaugurata nel piazzale esterno della stazione Ferrovienord Bovisa la Smart Energy Area, uno centro per la distribuzione di energia con più servizi pensati per ottimizzare gli spostamenti di viaggiatori e pendolari. «La Smart Energy Area è una iniziativa di rango internazionale perché permette a tutti i mezzi elettrici di potersi approvvigionare. È un progetto di natura sperimentale ma siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa che colloca Milano e la Lombardia ai vertici del settore» ha spiegato il presidente di Fnm Andrea Gibelli. Il progetto sperimentale coinvolge anche il Politecnico ed è cofinanziato dalla Lombardia con risorse provenienti dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

