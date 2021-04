Mobile, il Salone è a rischio: Luti lascia

Il Salone del Mobile edizione numero 60 rischia di saltare. Così il presidente Claudio Luti (foto) ha deciso di lasciare. Ieri l'annuncio delle sue dimissioni. «Una scelta dolorosa e sofferta ma non ci sono più le condizioni», ha detto.

Il Salone del design più importante del mondo, previsto tra il 5 e il 10 settembre dopo che nel 2020 è stato cancellato causa Covid, potrebbe slittare al 2022. Ci sarebbero forti timori di una parte degli organizzatori, soprattutto produttori brianzoli, che per le incognite virus nessun compratore straniero si presenti all'appuntamento. Fino a ieri il Cda di Federlegno Arredo Eventi, organizzatore dell'evento, diceva che ancora «alcuna decisione sul Salone è presa». Coro di no alla cancellazione della kermesse da parte di istituzioni e di politici: il Salone s'ha da fare.

